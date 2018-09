Falsche Feinstaubwerte durch Pollenflug ohne Auswirkung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach starkem Pollenflug im Frühjahr und Störungen an der Messstelle Neckartor müssen laut Experten die Feinstaubwerte an Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung nur unwesentlich korrigiert werden. Die Daten der maßgeblichen gravimetrischen Feinstaubmessung am Neckartor waren Ende Mai zurückgezogen worden, nachdem Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt LUBW auffällige Werte entdeckt hatten. Jetzt steht fest: Pollenflug beeinflusste die Messungen im April und Mai für knapp einen Monat. Die Datenreihe für den Zeitraum wurde jetzt durch ein anderes, stets parallel laufendes Messverfahren ergänzt.

Die gute Nachricht: Unter dem Strich blieben die Grenzwerte für Feinstaub in besagter Zeit unter dem EU-Grenzwert, der nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Heißt: Im Jahr 2018 gab es bisher nach wie vor 16 Überschreitungstage. In den vergangenen Jahren war die EU-Grenze meist schon zur Jahresmitte überschritten.

Eingehalten wurden die Grenzwerte am innenstadtnahen Neckartor noch nie. 2013 musste man bei der EU noch 87 Überschreitungstage angeben, 2015 waren es 68 und vergangenes Jahr noch 41. Tendenz: fallend. Die Chance, es 2018 zu schaffen, sei aber da, hieß es am Mittwoch bei der LUBW in Stuttgart. Das Pollenproblem habe es nur am Neckartor gegeben, sagte Christiane Lutz-Holzhauer. Grund seien die vielen Bäume im benachbarten Schlossgarten. Die gestörten Messeinrichtungen würden nun wöchentlich statt 14-tägig getauscht.