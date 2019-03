Linke für Impfpflicht gegen Masern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Partei Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Forderungen nach Einführung einer Impfpflicht gegen wichtige Krankheiten wie Masern angeschlossen. "Masern sind keine Lappalie, sondern eine ernstzunehmende und gefährliche Krankheit mit einer hohen Ansteckungsgefahr", sagte der Landesvorsitzende Torsten Koplin am Montag in Schwerin. In Deutschland sind in diesem Jahr bereits 184 Menschen erkrankt - vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.

SPD-Fraktionsvize und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte dem Redaktionsnetzwerk RND gesagt, er sei über eine Impfpflicht mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch und "zuversichtlich, dass wir demnächst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen können".

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte im Januar berichtet, dass weltweit die Zahl der Fälle von Masern im Jahr 2017 um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Zu einem Anstieg kam es demnach zuletzt auch in der WHO-Region Europa: Im Jahr 2017 seien dort 23 927 Menschen erkrankt - 2016 waren es nur 5273.