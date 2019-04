Klinikum vermittelt Kindern spielerisch gesunde Lebensweise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Anklam (dpa/mv) - Das Ameos-Klinikum Anklam hat rund 100 Hort- und Vorschulkinder aus Anklam und Ueckermünde mit ihren Eltern zu einem Aktionstag eingeladen. Die Jungen und Mädchen wurden spielerisch über die Bedeutung einer gesunden Ernährung und einer vernünftigen Lebensweise informiert, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, der sich die Veranstaltung am Mittwoch anschaute.

An mehreren Mitmach-Stationen ging es unter anderem um den Körper, um Hygiene, Geburt, Sport und Bewegung sowie Ernährung. Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen, Physio- und Ergotherapeuten des Krankenhauses betreuten die Aktionen. Zudem seien den Jüngsten die Abläufe in einem Krankenhaus anschaulich erklärt worden, sagte Glawe.

Die Anklamer Klinik hat 101 Betten und zwölf tagesklinische Plätze in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, Frauenheilkunde und Kinder- und Jugendmedizin sowie Psychiatrie und Psychotherapie. Die Ameos Gruppe mit Sitz in Zürich beschäftigt nach eigenen Angaben 12 700 Mitarbeiter in 76 Einrichtungen. 31 Einrichtungen mit 3800 Mitarbeitern in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören zu Ameos Nord.