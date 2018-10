Hohe Gesundheitskosten in Mecklenburg-Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Gesundheitskosten in Mecklenburg-Vorpommern sind überdurchschnittlich hoch. Im Jahr 2016 schlugen je Einwohner 4428 Euro zu Buche, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Bundesweit waren es nur 4330 Euro.

Die Gesundheitsausgaben stiegen binnen eines Jahres um 3,6 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Dies entsprach 17,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - bundesweit sind es nur 11,3 Prozent vom BIP. An den gesamtdeutschen Gesundheitsausgaben von 356,5 Milliarden Euro hatte Mecklenburg-Vorpommerns demnach einen Anteil von zwei Prozent.

Zwei Drittel der Ausgaben (65,8 Prozent) schulterte die Gesetzliche Krankenversicherung, gefolgt von der Pflegeversicherung mit elf Prozent. Bundesweit entfielen auf die Pflegekasse nur 8,3 Prozent, was den Schluss nahelegt, dass ein Grund für die höheren Gesamtausgaben im Nordosten die ältere Bevölkerung ist. In die Rechnung fließen auch Ausgaben von Anderen für die Gesundheit ein, wie die von Privatpersonen, öffentlicher Hand, Unfall- und Rentenversicherung.