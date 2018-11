Anstieg der Diabetes-Erkrankungen in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Erhebungen der Krankenkassen etwa 130 000 Menschen an Diabetes mellitus erkrankt - das ist etwa jeder zwölfte Einwohner. Die Stoffwechselerkrankung, im Volksmund auch als Zuckerkrankheit bezeichnet, schreite seit Jahren voran, hieß es am Dienstag anlässlich des Weltdiabetestages, der seit 1991 jeweils am 14. November begangen wird.

So verzeichnete die vergleichsweise kleine Kaufmännische Krankenkasse KKH für ihre Versicherten im Nordosten in den vergangenen elf Jahren einen Anstieg um 55 Prozent. Nur in Brandenburg, Sachsen, Berlin und Thüringen sei die Zunahme höher gewesen. Im KKH-Bundesdurchschnitt gingen die Erkrankungen um 38 Prozent nach oben.

Bei der AOK, der mit 400 000 Versicherten größten gesetzlichen Krankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern, hat sich nach Angaben eines Sprechers der Anstieg der Diabetes-Erkrankungen in den letzten drei Jahren kaum erhöht. Die Zahl der Erkrankten liege seither konstant bei etwa 50 000. Eine Ausnahme bilde dabei der sogenannte Typ 1, der sich meist schon im Kindes- und Jugendalter ausbilde. Dort sei die Zahl der Erkrankten seit 2014 um 11 Prozent auf knapp 900 gestiegen.

Die Barmer-Ersatzkasse registrierte bei ihren Versicherten in den vergangenen fünf Jahren einen Zuwachs an Diabetes-Erkrankungen von fast vier Prozent. Ein Sprecher mahnte zu bewusster Lebensweise. Eine ausgewogene Ernährung, genug Bewegung und der Verzicht aufs Rauchen verringerten die Wahrscheinlichkeit erheblich, Diabetes zu bekommen.

Wie eine Sprecherin der TK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern sagte, tritt Diabetes bei Menschen über 60 Jahren etwa dreimal so häufig auf wie bei Männern und Frauen zwischen 40 und 59.