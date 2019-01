Tausende alleinlebende Thüringer bestellen Hausnotrufe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen/Rudolstadt (dpa/th) - Tausende Thüringer sind rund um die Uhr per Halskette oder Armband mit einem Hausnotruf verbunden. Vor allem ältere, alleinlebende oder kranke Menschen nutzen das kostenpflichtige Angebot, sagt Stefan Hartig vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), der in Rudolstadt eine Hausnotruf-Zentrale für alle 6000 Thüringer Teilnehmer leitet. Die Verbraucherzentrale Thüringen schätzt, dass bundesweit 350 000 Nutzer solcher Systeme gibt.

Neben dem DRK bieten auch weitere Hilfsorganisationen und Firmen diese "Hilfe per Knopfdruck" an: Dabei handelt es sich meist um Funksender in Form kleiner rote Knöpfe. Werden diese gedrückt, geht ein Alarm in einer Notrufzentrale ein, wo Mitarbeiter gegebenenfalls Rettungsdienste, Angehörige oder andere Helfer alarmieren.