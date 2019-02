Epilepsie bei Kindern wird oft nicht rechtzeitig erkannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Bei Säuglingen wird nach Ansicht der Rostocker Medizinprofessorin Astrid Bertsche eine bestimmte Form der Epilepsie häufig nicht rechtzeitig erkannt. Dabei handele es sich um die sogenannten BNS-Anfälle, sagte Bertsche der Deutschen Presse-Agentur vor der Infoveranstaltung "Leben mit Epilepsie" am Montag in der Unikinderklinik. BNS stehe dabei für Blitz-Nick-Salaam. Dabei nicken die Säuglinge kurz mit dem Kopf, dann gehen die Arme nach vorne und auseinander. "Diese Kinder können in ihrer Entwicklung massiv einbrechen", betonte die Expertin. Dabei sei eine frühe Diagnose wichtig, um mit der Behandlung das Risiko von Folgeschäden zu vermindern. Die Therapie erfolge mit Cortison-Stößen. "Das ist Stand der Wissenschaft und führt meistens zu einer Verbesserung."