Crusius bleibt Präsident der Ärztekammer MV

Rostock (dpa/mv) - Andreas Crusius bleibt Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Der 62 Jahre alte Facharzt für Innere Medizin und Pathologie wurde am Samstag in Rostock von der Vertreterversammlung in dem Amt bestätigt, das er seit 1990 innehat. In der Kammer sind den Angaben zufolge knapp 11 000 Mediziner organisiert, 7700 davon sind berufstätig.

Aufgabe der Kammer ist es unter anderem, die beruflichen Belange der Ärzte zu wahren. Darüber hinaus ist sie für die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen und die berufliche Fort- und Weiterbildung verantwortlich. Sie muss auch den ärztlichen Notfalldienst in den sprechstundenfreien Zeiten sicherstellen.