20 vietnamesische Pflegeauszubildende in Rostock erwartet

Rostock (dpa/mv) - An der Universitätsmedizin Rostock werden am heutigen Montag (11.00 Uhr) 20 vietnamesische Pflegeauszubildende offiziell begrüßt. Die 16 Frauen und 4 Männer sind zwar ausgebildete Pflegekräfte, aber ihre Examina werden in der EU nicht anerkannt werden. Die Ausbildung beginnt mit drei Wochen an der Berufsschule, anschließend startet die erste Praxisphase auf den verschiedenen Klinikstationen. Parallel gibt es in den ersten Wochen weiterführenden Deutschunterricht.

Die Bemühungen der Uniklinik zur Gewinnung von Pflegekräften sind den Angaben zufolge in ein Modellvorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) eingebunden.