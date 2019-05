Sanierte Tagesklinik am Krankenhaus Rodewisch übergeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodewisch (dpa/sn) - Zwei Jahre nach Baubeginn ist die neu sanierte Tagesklinik für Erwachsenenpsychiatrie am Krankenhaus Rodewisch (Vogtland) übergeben worden. In die Komplettsanierung des 1966 eingerichteten Hauses flossen rund drei Millionen Euro, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. Dafür wurden neue Behandlungs- und Untersuchungsräume sowie Gruppen- und Therapieräume für insgesamt 25 Plätze eingerichtet. In der Tagesklinik werden Patienten mit sämtlichen psychischen Störungen und Krankheiten vom 18. bis zum 70. Lebensjahr behandelt, die keiner Aufnahme auf einer Station bedürfen.

1989 wurde das Sächsische Krankenhaus Rodewisch vom Freistaat übernommen und spielt seither als Fachkrankenhaus eine wichtige Rolle in der psychiatrischen und neurologischen Versorgung der Region. Rund 600 Beschäftigte arbeiten in der Einrichtung.