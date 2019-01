Service für Facharzttermine in Brandenburg häufiger genutzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Servicestelle für Facharzttermine wird von Patienten in Brandenburg verstärkt nachgefragt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Gab es im Jahr 2016, als die Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg (KVBB) in Betrieb genommen wurde, noch 262 Anrufe in der Woche, ist die Zahl 2018 auf mittlerweile 637 angestiegen. "Der Großteil der Anfragen kommt dabei von Patienten aus dem Berliner Umland", heißt es von der KVBB. Seit 2016 konnte die Servicestelle 6177 Termine erfolgreich vermitteln. Der Verband der Ersatzkassen im Land begrüßt den Service ausdrücklich, fordert jedoch auch eine Onlineplattform für die Terminvergabe.