Ministerin berichtet erneut zu Lunapharm

Potsdam (dpa/bb) - Der Skandal um das Pharmaunternehmen Lunapharm ist heute erneut Thema im Gesundheitsausschuss des Landtages. Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) will über den aktuellen Stand berichten. Am Dienstag war bekannt geworden, dass das Unternehmen aus Blankenfelde-Mahlow endgültig keine Arzneimittel mehr herstellen oder in den Verkehr bringen darf. Dies hatte das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit entschieden. Bis zum 6. Februar ruht zudem die Großhandelserlaubnis. Lunapharm soll mit illegalen Krebsmedikamenten aus Griechenland gehandelt haben. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben Widerspruch gegen den Bescheid einlegen.