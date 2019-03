Zeckensaison in Bayern hat begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Mit wärmeren Temperaturen steigt auch die Zeckengefahr in Bayern. Es bestehe schon jetzt ein gewisses Risiko, sich durch Zecken mit Krankheiten anzustecken, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München. Zwei Menschen sind nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in diesem Jahr bislang an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt. Ministerin Melanie Huml (CSU) wirbt deshalb dafür, sich gegen diese Virusinfektion impfen zu lassen. Zudem besteht durch Zecken die Gefahr einer Infektion mit Borreliose, gegen die es aber keinen Impfschutz gibt.

Begünstigt wird die Ausbreitung der kleinen Krabbeltiere vor allem durch das wärmer werdende Wetter im Frühjahr. Der März war bislang etwa "deutlich zu mild", wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in München sagte. Die Temperaturen lägen erkennbar über dem langjährigen Mittel.