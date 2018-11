Zehntausende bekommen jedes Jahr die Diagnose Krebs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Jedes Jahr erkranken Zehntausende Rheinland-Pfälzer an Krebs. In seinem aktuellsten Bericht spricht das Krebsregister in Mainz von fast 22 500 Neuerkrankungen. Die Zahl bezieht sich auf das Jahr 2014. Die Zahl sei über die vergangenen zehn Jahre weitgehend gleich geblieben, erklärt die ärztliche Leiterin des Registers, Sylke Zeißig. Tendenzen gebe es dagegen bei einigen Krebsarten.

Lungenkrebs habe beispielsweise habe bei Frauen zugenommen, bei Männern dagegen abgenommen. Schuld sei möglicherweise der Risikofaktor Tabak. Im Falle von Darmkrebs seien die Zahlen bei beiden Geschlechtern leicht rückläufig. Das hänge wahrscheinlich mit der guten Vorsorgemöglichkeit zusammen. Neben Darm- und Lungenkrebs gehörten zu den häufigsten Tumorarten Brust- und Prostatakrebs.

Vor allem ältere Menschen sind von Krebsneuerkrankungen betroffen. In Rheinland-Pfalz liegt das Durchschnittsalter bei Männern laut Krebsregister bei 72 Jahren, Frauen sind durchschnittlich 70 Jahre.