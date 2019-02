Tag der Kinderhospizarbeit: Jede Stunde intensiv erleben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Dudenhofen (dpa/lrs) - Das einzige stationäre Kinderhospiz in Rheinland-Pfalz feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2009 registrierte das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bei Speyer bislang 976 Aufenthalte von Kindern und Angehörigen. Vor dem Tag der Kinderhospizarbeit am kommenden Sonntag (10.2.) nannte der Hospizverein als Kernaufgabe "die sensibel und individuell erbrachte Sterbe- und Trauerbegleitung für die gesamte Familie". Im Hospiz werde dafür gesorgt, "dass jeder Tag und jede Stunde besonders intensiv erlebt werden kann".

In den vergangenen zehn Jahren sei das Kinderhospiz Sterntaler für mehr als 430 Kinder und ihre Familien zu einem wichtigen Ort der Begleitung und des Auftankens geworden, sagt Sterntaler-Sprecher Linnford Nnoli. Um die Betreuung im Hospiz kümmert sich ein interdisziplinäres Team aus Medizinern, Pflegekräften, Pädagogen und einer Psychologin.

Das in einer ehemaligen Mühle untergebrachte Kinderhospiz ist das einzige in Rheinland-Pfalz und eine von bundesweit 17 derartigen Einrichtungen. Bereits vor 15 Jahren begann die "Häusliche Kinderkrankenpflege Sterntaler". Das doppelte Jubiläum der Sterntaler soll am 22. Juni mit einem Sommerfest und einem Tag der offenen Tür gefeiert werden.

Für die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit in Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen eine flächendeckende Versorgung. Das erste ambulante Kinderhospiz wurde 2006 in Koblenz eingerichtet. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Mobile in Mainz begleitet zurzeit 12 Familien mit 13 erkrankten Kindern und 12 gesunden Geschwisterkindern.

Der Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar wurde 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins Leben gerufen. Verbindendes Symbol der Aktionen ist ein grünes Band mit dem Datum 10.2.