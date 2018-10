Land wird gegen Übergewicht bei Vorschulkindern aktiv

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Etwa fünf Prozent der Vorschulkinder in Rheinland-Pfalz sind übergewichtig - so das Ergebnis einer Schuleingangsuntersuchung in Rheinland-Pfalz (2014/15). Deswegen wollen Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne), Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm heute in Mainz ein Konzept für eine nachhaltige Ernährung in Kitas und Schulen vorstellen. Ziel sei es, allen Kindern und Jugendlichen im Bundesland ein gutes und ausgewogenes Mittagsessen zur Verfügung zu stellen, sagte eine Sprecherin des Ernährungsministeriums.