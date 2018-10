Krebsregister liefert Ärzten wichtige Daten für Therapie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach drei Jahren Aufbauphase für das Krebsregister Rheinland-Pfalz hat das Gesundheitsministerium eine erste positive Bilanz gezogen. "Wir können mit Stolz feststellen, dass wir als eines der wenigen Länder in Deutschland den Aus- und Umbauprozess im vorgesehenen gesetzlichen Zeitrahmen geschafft haben", sagt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag in Mainz. Das im April 2013 in Kraft getretene Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) verpflichtet die Länder, flächendeckende klinische Krebsregister einzurichten.

Das Krebsregister erfasst seit 25 Jahren alle Tumorerkrankungen in Rheinland-Pfalz. Seit 2016 melden Ärzte neben der Diagnose auch Start und Ende einer Therapie, Nachsorge und das Auftreten neuer Metastasen. Das soll dabei helfen, Neuerkrankungen und Behandlungsabläufe miteinander zu vergleichen.

Die Einführung des elektronischen Meldeportals bedeutete auch für die Ärzte eine Umstellung. Die Dokumentation der Therapie ist für viele Ärzte ein zusätzlicher Aufwand. Innerhalb von vier Wochen nach der jeweiligen Behandlung müssen die Onkologen in Rheinland-Pfalz dem Register die Informationen dazu gemeldet haben. "Ich muss ganz ehrlich sagen, zu Anfang war ich recht kritisch", sagt die Direktorin der Frauenklinik Mainz, Annette Hasenburg. Mittlerweile sei sie allerdings "sehr froh, auf die Datenlage zurückgreifen zu können".

Eine Krebsbehandlung gilt nach fünf Jahren ohne Auftreten neuer Metastasen oder Tumore als erfolgreich. In zwei Jahren könne man den ersten Fünf-Jahre-Zyklus auswerten, sagte die ärztliche Leiterin des Krebsregisters, Sylke Zeißig. "Mittelfristig werden wir die Ergebnisse unterschiedlicher Therapiestrategien vergleichen und zur Weiterentwicklung von Therapie-Leitlinien beitragen können". Diesem Ziel diene auch die neu vereinbarte Zusammenarbeit mit dem Krebsregister Namibia.