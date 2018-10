Krankenkasse: Eltern mit Kindern zu selten beim Zahnarzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Eltern in Rheinland-Pfalz und im Saarland gehen laut einer Krankenkassenstudie zu selten mit ihren Kindern zum Zahnarzt. Laut "Zahnreport" der Barmer GEK nehmen in Rheinland-Pfalz nur 32,4 Prozent der Kinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren die jährliche Früherkennungsuntersuchung in Anspruch. Im Saarland seien es mit 24,5 Prozent sogar so wenige wie in keinem anderen Land. Der bundesweite Schnitt liegt laut Barmer GEK bei 35,1 Prozent. Spitzenreiter sei Bayern mit 42 Prozent.

Zur Prophylaxe gehen laut "Zahnreport" in Rheinland-Pfalz 62,6 Prozent der Kinder zwischen sechs und 17 Jahren - im Saarland sind es 58,2 Prozent. Auch hier liegen beide Länder unter dem Bundesschnitt von 65,7 Prozent.

Der Leiter der rheinland-pfälzischen Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK), Jörn Simon, sagte indes: "Beim Blick auf die zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen im Kleinkindalter sollte nicht nur auf die Zahl der Zahnarztbesuche geschaut, sondern auch bedacht werden, dass in Kindergärten regelmäßige Zahnarztbesuche stattfinden." Solche Angebote organisiere beispielsweise die Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Rheinland-Pfalz (LAGZ).

Ein möglicher Grund für die niedrigen Zahlen der Arztbesuche könnten Eltern sein, die selbst Zahnarztmuffel sind. Denn auch bei den Erwachsenen bildete das Saarland das Schlusslicht im bundesweiten Barmer-GEK-Vergleich. Laut der Studie besuchten 65,5 Prozent der Saarländer im Jahr 2016 einen Zahnarzt. Rheinland-Pfalz liegt mit 68,4 Prozent auf dem viertletzten Platz. Der Bundesdurchschnitt betrage 71,5 Prozent.