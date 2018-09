Kassenärzte warnen vor Ärztemangel auch in den Städten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Ärztemangel wird nach Ansicht der Kassenärzte in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren auch in den Städten deutlich zu spüren sein. "Der Nachholbedarf ist enorm und er ist nicht nur auf das Land beschränkt", sagte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung, Peter Heinz, am Mittwoch in Mainz. Der Bedarf an Fach- und Hausärzten in Rheinland-Pfalz liege bis 2022 bei rund 60 Prozent - das sind fast 4000 Ärzte. "Wir wissen, dass allenfalls die Hälfte der Zahl ins System neu kommt." Außerdem wollten die Ärzte heutzutage nur acht Stunden lang arbeiten. "Das ganze System ist jetzt sozusagen an der Kante und droht zu kippen." Um gegenzusteuern, forderte der KV-Chef ein Ende der Deckelung des Etats und ein Ende der Regulierung bei der Zulassung.