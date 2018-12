Fast jeder vierte Arzt arbeitet angestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Fast jeder vierte Arzt oder Psychotherapeut in der ambulanten Versorgung in Rheinland-Pfalz ist mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Nach den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sind es 1820 Angestellte in Rheinland-Pfalz - dies entspricht einem Anteil von 24 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte davon arbeitet in Teilzeit.

Bei Neueinsteigern scheint das Angestelltenverhältnis besonders beliebt zu sein: Die Mehrheit entschied sich im Jahr 2018 dafür. Gleichzeitig gehe die Zahl der Zulassungen zurück, teilte die KV mit. Ein Ende des Trends scheint nicht in Sicht. Nach Schätzungen der KV dürfte der Anteil der Angestellten in der vertragsärztlichen Versorgung bis zum Jahr 2030 auf 55 Prozent steigen.