Einzigartige Modellpraxis soll Notaufnahme entlasten

Mainz (dpa/lrs) - Mit einer bundesweit einzigartigen Modellpraxis soll die Notaufnahme der Universitäts-Klinik in Mainz entlastet und die Versorgung von Patienten zugleich verbessert werden. Die von der Uni-Klinik und der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) betriebene Allgemeinmedizinische Praxis am Campus (APC) sei Neuland in Deutschland, sagte der Medizinische Vorstand der Universitätsmedizin Prof. Norbert Pfeiffer am Montag bei der Vorstellung der neuen Praxis.

Etwa 40 Prozent der mehr als 16 000 Patienten, die 2018 in die Notaufnahme der Uniklinik kamen, wären in der Obhut des Hausarztes gut aufgehoben gewesen, sagte der Leiter der Notaufnahme, Andreas Fischbach. In der APC werde mit Hilfe einer in der Schweiz bereits getesteten Software (SmED) schnell herausgefunden, wie dringend ein Patient behandelt werden müsse und wo, sagte APC-Leiterin Birgit Schulz. Kein Patient werde aber weggeschickt, ohne von einem der drei Ärzte gesehen worden zu sein.

Das Modellprojekt ist zunächst auf vier Jahre angelegt und wird wissenschaftlich begleitet. Die Uni-Klinik hat in die Räume nach eigenen Angaben rund eine halbe Million Euro investiert. Die KV rechnet mit einem Defizit von bis zu 250 000 Euro pro Jahr, das jeweils zur Hälfte von der KV und den Krankenkassen getragen werde.