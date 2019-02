DAK-Report: Mehr als jedes vierte Kind ist chronisch krank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mehr als jedes vierte Kind in Rheinland-Pfalz ist nach einer Studie chronisch krank. Einzelheiten des Kinder- und Jugendreports der DAK-Gesundheit werden am heutigen Donnerstag in Mainz vorgestellt. Die Universität Bielefeld habe die Gesundheits- und Versorgungssituation der Jungen und Mädchen umfassend untersucht, sagte ein DAK-Sprecher. Ausgewertet wurden dafür die Daten von rund 37 000 Kindern und Jugendlichen. Die Aussagen seien repräsentativ. Insgesamt lebten in Rheinland-Pfalz etwa 660 000 Kinder und Jugendliche von null bis 17 Jahren.