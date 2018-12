Arzneimittelreport: Medizin zu oft unpassend verschrieben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Von Ärzten unpassend verschriebene Medikamente gefährden unnötig oft die Gesundheit von Patienten. So lautet das zentrale Ergebnis des Arzneimittelreports der Barmer, der am Freitag in Mainz vorgestellt wurde. Verschriebene Medikamente passten zu häufig nicht zum Gesundheitszustand oder Alter der Patienten. Dazu kommen Risiken durch die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medikamente.

"Die Arzneimitteltherapiesicherheit ist in Rheinland-Pfalz nicht so, wie sie sein sollte", sagte Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es gebe durchaus eine Gefährdung in dem Bereich. Den Ärzten wolle man den schwarzen Peter jedoch nicht zuschieben. Es sei schwer, den Überblick zu behalten. Patienten, die mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen, rät sie, einen Medikationsplan zu verwenden.