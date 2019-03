Apothekerverband setzt auf mehr digitale Rezeptsammelstellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Longkamp (dpa/lrs) - Rund 100 Tage nach dem Start der landesweit ersten digitalen Rezeptsammelstelle in Longkamp setzt der Apothekerverband (LAV) Rheinland-Pfalz auf zahlreiche Nachfolger. Möglichst viele der bisherigen 80 Briefkasten-Sammelstellen im Land sollten bald zu digitalen Terminals werden, teilte der LAV am Mittwoch in Mainz mit. Die erste Stelle in Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) sei "auf allen Ebenen ein voller Erfolg".

Das Terminal laufe technisch einwandfrei, werde von den Bürgern gut angenommen und sei in die Belieferungspraxis der zuständigen Apotheken "voll integriert". Das Ziel, die Versorgung der Longkamper Bürger mit Arzneimitteln effektiver und vor allem schneller zu machen, sei uneingeschränkt erreicht worden, teilte der Verband mit.

Der Automat, der Anfang Dezember in Betrieb gegangen ist, scannt das Rezept beim Einführen und überträgt es direkt an die Apotheke. Medikamente könnten sofort bestellt und in der Regel noch am selben Tag an Patienten ausgefahren werden.

In Longkamp mit rund 1200 Einwohnern wird die Rezeptsammelstelle im Wechsel von drei Apotheken in Bernkastel-Kues betrieben. Solche Stellen werden genehmigt, wenn es im Umkreis von fünf bis sechs Kilometern keine Apotheke gibt.