TK-Landeschef rückt an Spitze des Medizinischen Dienstes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der bisherige Leiter der Landesvertretung Sachsen-Anhalt der Techniker Krankenkasse, Jens Hennicke, wechselt an die Spitze des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Sachsen-Anhalt. Der Verwaltungsrat der MDK habe den 47-Jährigen einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt, teilte der MDK am Mittwoch in Magdeburg mit. Zum Jahresbeginn 2019 werde Hennicke die Nachfolge der Interims-Geschäftsführerin Ilka Malek übernehmen. Er leitet die TK in Sachsen-Anhalt seit mehr als 20 Jahren. Der MDK ist der sozialmedizinische Beratungs- und Begutachtungsdienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und für 1,5 Millionen Versicherte im Land zuständig.