Mehr als 60 Mediensüchtige in Behandlung: Steigende Tendenz

Magdeburg (dpa/sa) - Im vergangenen Jahr haben in Sachsen-Anhalt 63 Menschen wegen exzessiver Mediennutzung die Hilfe von Suchtberatungsstellen in Anspruch genommen. Diese Zahlen gehen aus der Deutschen Suchthilfestatistik hervor. Ein Großteil der Betroffenen suche sich wegen der übermäßigen Nutzung von Computerspielen Hilfe. "Wir wissen aber auch, dass dies nur eine kleine Spitze des Eisbergs ist, da sich viele Menschen nicht in professionelle Hilfe begeben", erklärte Florian Rehbein vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen bei einer Fachtagung zum Thema Computerspielsucht in Magdeburg.