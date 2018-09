Medikamentenversand im Internet bedroht Apotheken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Apotheken auf dem Land sind nach Auffassung der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt durch den Versand rezeptpflichtiger Medikamente im Internet in ihrer Existenz bedroht. "Vor allem Apotheken in kleineren Städten und im ländlichen Raum geraten durch den wettbewerbsverzerrenden ausländischen Versandhandel unter Druck", erklärte Kammer-Präsident Jens-Andreas Münch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Während ausländische Versandhandels-Konzerne verschreibungspflichtige Medikamente mit Rabatt verkaufen dürften, müssten sich deutsche Apotheken an die bundesweit gültige Preisbindung halten. Deshalb müsse der Versandhandel verboten werden.