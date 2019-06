Pfleger protestieren vor Gesundheitsministerkonferenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mehrere hundert Mitarbeiter von Kliniken und Heimen haben am Mittwoch anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz in Leipzig für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Die Demonstranten forderten einen bundesweiten Tarifvertrag für Altenpfleger sowie einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel in Gesundheitsberufen. Dies solle den Personalmangel bekämpfen. "Und wer pflegt uns?", war auf einem Transparent zu lesen.

Anlass für die Proteste ist die zweitägige Gesundheitsministerkonferenz der Länder, die am Mittwoch in Leipzig beginnen sollte. Bei einer Kundgebung im Rahmen der Proteste wollten am Nachmittag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) mit den Demonstranten sprechen. Sachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.

Die Gesundheitsminister der Länder wollen über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen. "Wir brauchen an den richtigen Stellen digitale Helfer", sagte Klepsch im Vorfeld der Konferenz. Sie betonte gleichzeitig, dass Telemedizin nie einen Arzt ersetzen werde. Auch um Krankenhaushygiene, Impfpflicht, Regelungen zur Organspende sowie das "Faire Kassenwahlgesetz" könnte es laut sächsischem Gesundheitsministerium gehen. Spahn will am Mittwoch an der Konferenz teilnehmen, am Donnerstag soll ihn Staatssekretär Thomas Steffen vertreten.