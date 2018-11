Bis zu zwölf Monate Wartezeit für ein Spenderherz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Im Herzzentrum Leipzig müssen Patienten zwischen sechs und zwölf Monate auf ein Spenderherz warten. Tendenziell ist die Wartezeit aber eher länger, sagte Oberarzt und Herzchirurg Jens Garbade auf Anfrage. In der Zwischenzeit helfe eine implantierte Blutpumpe den Patienten. Neben dem Herzzentrum in Leipzig gibt es in Sachsen noch ein weiteres in der Landeshauptstadt. Nur in diesen beiden Zentren werden im Land Herztransplantationen durchgeführt.

Zurzeit warten laut der Vermittlungsstelle für Organe, Eurotransplant, 37 Menschen auf ein Spenderherz in Sachsen. Die Zahl der Herztransplantationen war bundesweit im vergangenen Jahr nach einem Bericht der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) so niedrig wie schon lange nicht mehr.

Noch 2007 lag diese Zahl bei knapp 400 - 10 Jahre später waren es nur noch 257. Bis Oktober wurden in diesem Jahr 245 Herzen gespendet. Am Mittwoch gab es im Bundestag eine Diskussion über neue Regeln, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen.