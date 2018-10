Gesundheitsminister Spahn wirbt für Grippeimpfung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langen (dpa/lhe) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bei einem Besuch des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) im südhessischen Langen für die Impfung gegen die Grippe geworben. "Das ist definitiv eine der meist unterschätzten Erkrankungen, die es gibt", sagte Spahn am Donnerstag in dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. In der vergangenen Saison habe die Grippe allein in Deutschland rund neun Millionen Arztbesuche ausgelöst und fast zu 2000 Todesfällen geführt. Die Impfquote sei noch immer viel zu gering und solle mit Hilfe einer Kampagne höher werden.

Er selbst habe sich schon vor rund zwei Wochen impfen lassen, sagte Spahn. Ende Oktober, Anfang November sei genau der richtige Zeitpunkt für die Impfung, sagte PEI-Präsident Klaus Cichutek.

Mit Engpässen beim Impfstoff wie in der vergangenen Saison rechnen Spahn und Cichutek nicht. "Wir setzen darauf, dass es dieses Jahr deutlich besser läuft", sagte Spahn. "Die Vierfach-Impfung ist jetzt auch die Regel für alle - auch für gesetzlich Versicherte."

Gesetzliche Regelungen, nach denen einzelne Kassen exklusive Verträge haben, würden mit einem neuen Gesetz im Frühjahr 2019 abgeschafft. Dann seien alle Hersteller und Impfstoffe am Markt und es werde keine Lieferengpässe mehr geben, sagte Spahn.