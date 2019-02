Legionellen-Fund: Hallen sanierungsreif

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Wegen kritischer Legionellenwerte hat der Kreis Südliche Weinstraße die Trinkwasserversorgung in mehreren Schulsporthallen vorerst abgestellt. Mittlerweile sei die Lüftungs-, Heizungs- und Sanitärtechnik in allen Schulsporthallen, die sich in Trägerschaft des Kreises befänden, überprüft worden, sagte eine Behördensprecherin am Mittwoch in Landau. "Dabei ergab sich in acht von neun Hallen ein Sanierungsbedarf."

Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) habe Fachleute in der Verwaltung mit Ermittlungen beauftragt, inwieweit die Versorgung zumindest an einzelnen Standorten als Zwischenlösung wieder aufgenommen werden könne.

Was die Sanierung angehe, werde kurzfristig eine Kostenermittlung am Beispiel der kleinen Sporthalle im Pamina-Schulzentrum Herxheim durchgeführt. "Parallel dazu wird eine Prioritätenliste erstellt, in welcher Reihenfolge die Sanierung der Sporthallen angegangen werden soll", kündigte die Sprecherin an.

Legionellen sind weltweit verbreitete Bakterien, die vor allem in warmem Süßwasser gedeihen. Eine Infektion kann folgenlos bleiben, aber auch grippeartige Symptome oder die Legionärskrankheit - eine Form der Lungenentzündung - auslösen.