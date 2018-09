Saarland: Bis 2035 mehr als 53 000 Pflegebedürftige

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln/Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland muss sich einer neuen Studie zufolge auf einen deutlichen Zuwachs der Zahl an Pflegebedürftigen im Alter einstellen. Wie aus einem am Montag vorgestellten Report des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht, sind landesweit bis zum Jahr 2035 mehr als 53 000 Menschen auf Pflege angewiesen. Das sind knapp 13 000 mehr als im Jahr 2015, was einer Zunahme von 31,4 Prozent innerhalb von 20 Jahren entspricht.

Damit liegt Deutschlands kleinstes Flächenland zwar noch unter der bundesweit prognostizierten Zunahme von 32,7 Prozent. Es müsse dennoch schon heute darüber nachgedacht werden, "wie dieser Anstieg an Pflegefallzahlen bewältigt werden kann", forderte das arbeitgebernahe Institut. Ausgangspunkt der Berechnung ist die Versorgung der Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten zu heutigen Bedingungen.