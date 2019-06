Weniger Borreliose- und FSME-Fälle in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Bisher hat es in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz etwas weniger FSME- und Borreliose-Erkrankungen nach Zeckenstichen gegeben. Trotzdem rät das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz zur Vorsicht: "Die Plagegeister fühlen sich besonders jetzt sehr wohl: Es ist warm, aber nicht extrem heiß und es ist nicht zu trocken", sagte LUA-Sprecherin Kerstin Stiefel am Freitag.

In Rheinland-Pfalz wurden dem LUA in diesem Jahr bisher Fälle 169 von Borreliose beim Menschen gemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es 192. Die von Zecken übertragene Viruserkrankung FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) ist dagegen deutlich seltener. Bislang wurde in diesem Jahr noch kein Fall gemeldet, im Vorjahreszeitraum war es einer. Im gesamten Jahr 2018 waren es sechs FSME-Fälle.

FSME kann einhergehen mit grippeähnlichen Symptomen und sogar zu Entzündungen des Gehirns, der Hirnhäute sowie der Nervenbahnen und -wurzeln führen. In Rheinland-Pfalz gibt es aber nur wenige FSME-Risikogebiete: Lediglich den Landkreis Birkenfeld weist das Landesuntersuchungsamt als besonders gefährdet aus. Der Rhein fungiert laut LUA als natürliche Grenze zu stärker gefährdeten Regionen in Hessen und Baden-Württemberg.