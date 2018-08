Fast jeder zweite Patient aus Stormarn in Hamburg behandelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fast jeder fünfte Patient aus Schleswig-Holstein hat sich 2016 in einem Hamburger Krankenhaus behandeln lassen. Landesweit lag der Anteil bei fast 16 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Überdurchschnittlich hoch war er in den an Hamburg grenzenden Kreisen Stormarn (46 Prozent) und Pinneberg (45 Prozent). Nach Angaben des Statistikamtes nahm der Anteil der in der Hansestadt versorgten Schleswig-Holsteiner seit 2011 landesweit um zwei Prozentpunkte zu. Insgesamt gab es 2016 etwa 671 500 vollstationäre Krankenhausaufenthalte.