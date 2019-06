Bundesweiter Tag der Organspende als "Tag der Hoffnung"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Als "Tag der Hoffnung" hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den bundesweiten Tag der Organspende bezeichnet und zur Auseinandersetzung mit dem Thema aufgerufen. "Wir wollen mehr Menschen dazu bewegen, sich Gedanken über Organspende zu machen", sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur. Er eröffnete am Samstag die zentrale Feier auf dem Asmus Bremer Platz in Kiel. Mehrere Tausend Interessierte kamen nach Angaben der Veranstalter über den Tag verteilt. Begonnen hatte er mit einem Dankgottesdienst in der Kirche Sankt Nikolai, bei dem Organempfänger, Spenderangehörige und Mediziner mitwirkten.

Zum Bühnenprogramm gehörte auch ein Auftritt des Sängers Michael Schulte, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 vertrat und vierter wurde. Außerdem gab es Info-Stände, begehbare Organmodelle und einen Spendenlauf zu Gunsten des Netzwerkes Spenderfamilien. Organempfänger und Angehörige von Organspendern berichteten von ihren berührenden, dramatischen Erfahrungen. Für die "Aktion geschenkte Lebensjahre" versammelten sich Menschen, die ein Organ erhalten haben, auf der Bühne - zusammen kamen 883 geschenkte Lebensjahre. Sie reichten von einem bis mehr als 30 Jahre.

"Begegnungen mit Organempfängern wie heute in Kiel zeigen: Das Thema Organspende ist lebenswichtig", sagte Spahn und appellierte: "Informieren Sie sich, sprechen Sie mit Ihrer Familie und treffen Sie eine Entscheidung! Damit setzen Sie ein Zeichen der Hoffnung für die fast 10 000 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Mit einer Entscheidung entlasten Sie zudem ihre Angehörigen, die sonst im Ernstfall diese schwierige Frage beantworten müssen."

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) betonte: "Jede Spenderin und jeder Spender schenkt statistisch betrachtet drei schwerkranken Menschen eine neue Lebenschance." Neben der Spendenbereitschaft sei es wichtig, seine Entscheidung in einem Organspendeausweis zu dokumentieren und diesen stets mit sich zu führen. "In Zukunft muss diese Dokumentation auch einfach elektronisch möglich sein", sagte Garg.

Im Bundestag wird eine Neuregelung bei der Organspende in Deutschland angestrebt. Bisher müssen sich Organspender als solche ausdrücklich erklären. Eine Gruppe um Spahn und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach wirbt für eine "doppelte Widerspruchslösung": Alle Volljährigen sollen automatisch als Organspender gelten. Man könnte dazu aber noch Nein sagen. Sonst wäre - als doppelte Schranke - auch bei Angehörigen nachzufragen. Auch der frühere Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery ist für eine Widerspruchslösung.

Eine andere Gruppe von Abgeordneten um die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und Linke-Chefin Katja Kipping will, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweisabholen auf das Thema Organspende angesprochen werden. Über die beiden Berliner Entwürfe soll der Bundestag voraussichtlich im Herbst ohne Fraktionsvorgaben entscheiden.

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) ist die Zahl der Organspender 2018 erstmals seit 2010 wieder deutlich gestiegen. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 955 Menschen nach ihrem Tod Organe für schwerkranke Patienten gespendet, wie die Stiftung bereits im Januar mitteilte. Im Vergleich zu 2017 mit 797 Spendern ist dies eine Steigerung von knapp 20 Prozent.