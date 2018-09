Diakonie eröffnet Trinkraum als Angebot der Suchthilfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe eröffnet heute ein Trinkraum für Suchtkranke. In dem "Alkohol Akzeptierenden Aufenthaltsraum" der Diakonie - so der offizielle Name - können Betroffene selbst mitgebrachten niedrigprozentigen Alkohol konsumieren. Der Trinkraum ist Teil eines Konzeptes, Süchtige von der Straße zu holen. Dazu soll ab nächstem Jahr ebenfalls in Karlsruhe auch der landesweit erste Drogenkonsumraum eröffnet werden. Die beiden Einrichtungen sollen Anlaufstellen für Alkohol- und Drogenkranke sein. Zugleich sollen Anwohner rund um den Karlsruher Werderplatz entlastet werden, wo sich seit Jahren eine Drogen- und Alkoholszene etabliert hat.