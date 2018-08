Tagesklinik für psychisch erkrankte Eltern von Säuglingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Unter Kindbettdepressionen oder anderen psychischen Störungen leidende Eltern mit Babys bekommen eine neue Anlaufstelle in Thüringen. Am Universitätsklinikum in Jena (UKJ) öffnet am Samstag eine spezielle Tagesklinik dafür, wie das UKJ am Freitag mitteilte. Dort können Eltern, deren psychische Gesundheit nach der Geburt ihres Kindes angegriffen ist, gemeinsam mit dem Nachwuchs betreut werden. Es handelt sich dabei den Angaben zufolge um die erste Tagesklinik dieser Art in Thüringen.

Fünf Behandlungsplätze stehen zur Verfügung. Therapien sollen einzeln oder in Gruppen angeboten werden, mit und ohne Kinder. "Um den Betroffenen eine Teilnahme ohne Kind zu ermöglichen, bietet wir für diese Zeit eine Kinderbetreuung an", so Dr. Uta Pietsch, Oberärztin in der zuständigen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am UKJ. Etwa 10 bis 15 Prozent aller Mütter im Wochenbett sind Experten zufolge von Depressionen betroffen. Das neue Angebot richte sich aber auch Eltern, die schon vor der Geburt des Kindes unter einer psychischen Erkrankungen litten.