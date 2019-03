Landesärztekammer für Impfpflicht gegen Masern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Die Landesärztekammer unterstützt den SPD-Vorstoß für eine verpflichtende Schutzimpfung von Kindern gegen Masern. "Das finden wir richtig gut", sagte eine Sprecherin am Montag. Sollte sich dies nicht umsetzen lassen, sei als Minimalkompromiss zumindest eine Impfpflicht für Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen erforderlich. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, hatte eine Masern-Impfpflicht für Kinder vorgeschlagen. Er sei darüber mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch und "zuversichtlich, dass wir demnächst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen können", hatte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt.

Masern sind hochgradig ansteckend und können noch Jahre später zu potenziell tödlichen Hirnentzündungen führen. In Thüringen gab es seit Jahresbeginn bislang zwei Masern-Fälle, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts hervorgeht. 2018 wurden drei Erkrankungen gemeldet, 2017 waren es zehn. In den Jahren zuvor waren etwa Erfurt und Jena von größeren Masern-Ausbrüchen in Schulen betroffen. In Deutschland sind in diesem Jahr bereits 184 Menschen erkrankt - vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.