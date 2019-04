Zecken-Saison: FSME-Risiko vor allem im Saar-Pfalz-Kreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit dem Frühlingswetter beginnt auch wieder die Zecken-Saison: Nach Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es auch im Saarland schon die ersten Infektionen mit Borreliose, eine der beiden gefährlichsten Krankheiten, die von Zeckenbissen übertragen werden. Solche Infektionen könnten eigentlich das ganze Jahr über vorkommen, sagt Susanne Glasmacher vom RKI. "Sobald das Thermometer über 8 Grad klettert, werden die Zecken auch aktiv." Wenn die Zahl der Zeckenbisse im Frühjahr ansteige, hänge das nicht nur mit den wärmeren Temperaturen zusammen, sondern auch damit, dass die Menschen kürzere Kleidung trügen und mehr draußen seien.

Neben Borreliose wird auch Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) von Zecken übertragen - und bei der Verbreitung dieses Erregers kommt es stark auf die Region an. Warum genau manche Regionen stärker betroffen sind, könne man nicht genau erklären, sagt Glasmacher. Im Saarland besteht vor allem im Saar-Pfalz-Kreis ein erhöhtes FSME-Risiko. Laut RKI gab es in den vergangenen Jahren landesweit aber nie mehr als zwei oder drei dieser Infektionen, auch in diesem Jahr noch keine.