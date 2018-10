Stiftung eröffnet ihre erste Augenarzt-Praxis in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermsdorf (dpa/th) - In Ostthüringen sollen Probleme bei der Betreuung von Augenarzt-Patienten mithilfe einer Stiftungspraxis von Land und Kassenärztlicher Vereinigung (KV) abgemildert werden. Die Praxis in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) wollen Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) und KV-Chefin Annette Rommel heute vorstellen. Die auch von Krankenkassen unterstützte Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen betreibt seit 2009 eigene Praxen für junge Ärzte. Sie stattet die Praxen aus, junge Ärzte können sich dort anstellen lassen, das Knowhow der Praxisführung lernen und sie später einmal übernehmen.

In den vergangenen Jahren sind auf diesem Weg bereits zehn Hausarztpraxen von Nachwuchsmedizinern übernommen worden. Die Praxis in Hermsdorf ist die erste für Augenärzte. Kassenpatienten müssen in Thüringen oft monatelang auf einen Augenarzttermin warten.