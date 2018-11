Stimmtraining soll lärmbelasteten Lehrern helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Angesichts der Lärmbelästigung in vielen Klassenzimmern startet das niedersächsische Kultusministerium eine Präventionskampagne. Lehrkräfte aller Schulformen können sich für ein kostenloses Stimmtraining anmelden. Die Pädagogen müssen an einem Vormittag oft stundenlang vor 30 Schülern reden - hinzu kommt meist eine schlechte Raumakustik. "Umso wichtiger ist ein sensibler Umgang mit der eigenen Stimme, um Stimmstörungen zu vermeiden und das "Berufswerkzeug" gesund zu erhalten", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover. Jede dritte Lehrkraft erkranke im Laufe ihres Lebens an einer Stimmstörung, ergänzte Ulla Beushausen, Professorin für Logopädie an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen appellierte an die Kommunen, beim Bau und bei der Sanierung von Schulen auch an den Lärmschutz zu denken. Vor allem Sportlehrer seien gefährdet, einen Hörsturz zu erleiden - oft bleibe ein Tinnitus zurück, sagte GEW-Sprecher Christian Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. Das bis 2008 an der Universität Bremen angesiedelte Institut für interdisziplinäre Schulforschung hat zahlreiche Studien zu Lärm im Unterricht abgeschlossen. "Wir haben schon in Klassen einen Schallpegel von 75 Dezibel gemessen, das ist wie an einer Schnellstraße", sagte der Leiter des inzwischen privaten Instituts, Gerhart Tiesler, der dpa.