Schon vier Grippe-Tote in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) - Die Grippewelle hat Niedersachsen erreicht. In der vergangenen Woche wurden 396 laborbestätigte Influenzafälle dem Landesgesundheitsamt in Hannover übermittelt. Bisher starben vier an Grippe erkrankte Patienten. Die Lage sei mit der vorigen Saison vergleichbar, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Seit Beginn der Saison wurden insgesamt 879 bestätigte Grippefälle gemeldet. Der Anteil der positiv auf Influenza getesteten Proben stieg auf 34 Prozent. Von einer Grippewelle wird ab einer Positivrate von 20 Prozent gesprochen.

In den Kitas fehlen derzeit zudem mehr als 17 Prozent der Mädchen und Jungen wegen akuter Atemwegserkrankungen. Der Westen und Südosten Niedersachsens sei besonders betroffen, im Norden gebe es weniger Erkrankungen, sagte der Sprecher. Die weitere Entwicklung lasse sich nicht vorhersagen. Nach der ungewöhnlich starken Grippewelle 2017/2018 haben sich in dieser Saison mehr Menschen impfen lassen.