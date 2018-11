Kommission soll Ausweg aus Pflegenotstand finden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Fraktionen von SPD und CDU im Landtag stellen heute Details zu ihrer geplanten Enquete-Kommission zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Niedersachsen vor. Das Gremium aus Gesundheitsexperten und Abgeordneten soll unter anderem prüfen, wie sich landesweit ambulante und stationäre Angebote besser verknüpfen lassen.

"Die Einrichtung der Enquete-Kommission ist unbedingt zu begrüßen, da die medizinische Versorgung eines der großen Zukunftsthemen mit Blick auf demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt ist", sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Pflegenotstand ist das drängendste aller Probleme", betonte sie. Weitere große Themen seien die Versorgung im ländlichen Raum, der Ärztemangel sowie der Ausbau der Medizin-Studienplätze.

Eine Enquete-Kommission ist eine vom Bundes- oder Landtag eingerichtete Arbeitsgruppe, die Entscheidungen zu komplexen Themen für das Parlament vorbereitet. Ihr gehören neben Fachleuten Abgeordnete aller Fraktionen an. In Niedersachsen gibt es nach Angaben eines Landtagssprechers derzeit keine andere Enquete-Kommission. Zuletzt hatte ein solches Gremium unter dem Titel "Verrat an der Freiheit - Machenschaften der Stasi in Niedersachsen aufarbeiten" getagt und 2017 seinen Abschlussbericht vorgelegt.