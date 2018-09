Apothekerkammer beklagt Engpässe bei Medikamenten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Apotheker in Niedersachsen beklagen zunehmend Lieferengpässe bei Medikamenten wie zum Beispiel beim Schmerzmittel Ibuprofen. Der Wirkstoff werde überwiegend in einem Werk in den USA hergestellt, das derzeit technische Probleme habe, sagte die Präsidentin der Apothekerkammer in Hannover, Magdalene Linz, der Deutschen Presse-Agentur. Der Engpass bestehe schon seit Juni und werde wohl noch bis zum Jahresende anhalten. Alternative Schmerzmittel seien zum Teil nicht entzündungshemmend oder für bestimmte Risikopatienten nicht so gut geeignet. Allergiker haben nach Angaben von Linz darüber hinaus weiterhin Probleme, an Notfallmedikamente gegen Wespenstiche zu kommen.