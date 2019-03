Apotheker können Medikamentensüchtigen helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Kampf gegen den oft unerkannten Medikamentenmissbrauch kommt Apothekern eine wichtige Rolle zu. "Die beste Chance hat man, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Kunden hat und auf sensible Art mit ihnen sprechen kann", sagte die Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, Magdalene Linz, der dpa. Auf dem Apothekertag am Wochenende in Hannover ist die Sucht nach Schlaf- sowie Schmerzmitteln ein Thema. In Deutschland gelten laut Kammer etwa 600 000 Menschen als abhängig von Opiaten, weitere 1,2 bis 1,5 Millionen als abhängig von Benzodiazepinen wie Valium. Laut Apothekerverbänden steht die Arzneimittelabhängigkeit damit bundesweit auf Platz zwei - nach Tabak, aber noch vor Alkohol.