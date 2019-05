An Masern erkrankter Mensch im Kreis Hildesheim gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa) - Ein an Masern erkrankter Erwachsener ist im Kreis Hildesheim gestorben. Die Infektion habe maßgeblich zum Tod beigetragen, ob sie tatsächlich die Ursache gewesen sei, werde erst in einigen Wochen feststehen, sagte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag. Weder zum genauen Alter noch zum Geschlecht des Toten machte die Sprecherin Angaben. Nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes wurden in Niedersachsen seit 2001 keine Maserntoten registriert. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes gibt es jährlich drei bis sieben Todesfälle durch Masern bundesweit. In der Familie des Todesopfers habe es vorher einen Masernfall gegeben, hieß es vom Kreis.