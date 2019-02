Ärztekammerpräsidentin warnt vor Folgen des Klimawandels

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker hat ein umfassendes Konzept gefordert, um die negativen Auswirkungen von Klimawandel und Umweltverschmutzung auf die Gesundheit einzudämmen. So lasse sich die Luftverschmutzung nicht allein mit Dieselfahrverboten in den Städten lösen, sagte die Lungenfachärztin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Das ist eine Stellschraube, an der man gerade herumdreht, aber kein Konzept." Wenn alte Diesel verbannt würden, seien möglicherweise mehr Benziner unterwegs, die Feinstaub ausstoßen. Wenker plädierte für mehr Elektromobilität aus erneuerbaren Energien.