Zahl der Behandlungsfehler in Hamburg leicht rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der festgestellten Behandlungsfehler in Hamburg ist nach Angaben der Ärztekammer 2018 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die bundesweite Behandlungsfehlerstatistik zeigt, dass 179 von 381 Verfahren in Kliniken und Praxen als Fehler bestätigt wurden, teilte die Kammer am Mittwoch mit. 2017 waren es 211 von 423 gemeldeten Fällen.

"Das Verfahren ist ein wesentlicher Baustein in einem Gesamtkonzept, in dem Transparenz und Offenheit seitens der Ärzteschaft dazu beitragen sollen, eine moderne Fehlerkultur zu etablieren", sagte der Präsident der Ärztekammer Hamburg, Pedram Emami. Neben der Ärzteschaft gehen auch die Medizinischen Dienste der Krankenkassen Behandlungsfehlern nach. Wie viele Patienten sich direkt an Gerichte, Anwälte oder Versicherungen wenden, ist unbekannt.