Nur jede zweite Hamburgerin geht zum Mammographie-Screening

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg erkranken jedes Jahr rund 2000 Frauen an Brustkrebs. Obwohl die Früherkennung die Heilungschancen um ein Vielfaches erhöht, nimmt nur jede zweite Hamburgerin zwischen 50 und 69 Jahren die Einladung zum kostenlosen Mammographie-Screening wahr - damit liegt die Hansestadt unter dem Bundesdurchschnitt. Um das zu ändern, gibt es am heutigen Sonntag zum dritten Mal das Stand-up-Paddling-Event "Hamburg wird pink meets Paddle for Hope". Hunderte Teilnehmer paddeln dann in pinken Outfits auf SUP-Boards oder in Kanus auf der Alster, um so auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen.