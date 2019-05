Hamburgs Gesundheitssenatorin für Masern-Impfpflicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) geht der Gesetzentwurf zur Masern-Impfpflicht für Kinder und Beschäftigte sowie bestimmte Berufsgruppen in die richtige Richtung. "Ohne Sanktionen wird das nicht funktionieren", teilte die Senatorin am Montag mit. "Da wir immer noch keine Immunisierung von 95 Prozent der Bevölkerung geschafft haben, ist es richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine Impfpflicht gegen Masern bundeseinheitlich regeln will." Masern seien eine hochansteckende Erkrankung und eine Impfung der wirksamste Schutz dagegen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will verpflichtende Masern-Impfungen für Kita- und Schulkinder durchsetzen, andernfalls drohten Geldstrafen bis 2500 Euro und ein Ausschluss vom Kita-Besuch. Die Impfpflicht soll vom 1. März 2020 an gelten. Auch für Beschäftigte in Kitas, Schulen und im Gesundheitswesen soll die Impfung verpflichtend werden. Parallel dazu sei es wichtig, weiterhin verstärkt Aufklärung zu betreiben, um Impflücken in der erwachsenen Bevölkerung zu schließen, teilte Prüfer-Storcks mit.